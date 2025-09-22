    Club Tijuana

    Gilberto Mora revela que era fan de Jaguares de Chiapas y enciende las redes

    El futbolista de Xolos sorprendió a la afición al subir una tierna foto cuando era niño con la playera de Jaguares.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Queeé! Gilberto Mora revela su equipo favorito de Liga MX de niño

    Gilberto Mora subió una fotografía que causó revuelo en redes sociales y es que reveló el equipo de la Liga MX al que apoyaba de niño: Jaguares de Chiapas.

    En la imagen se ve al futbolista de Xolos de pequeño con la playera naranja de Jaguares en las gradas del Estadio Víctor Manuel Reyna.

    La foto sorprendió a una parte de la afición mexicana, mientras que a otros fans les trajo nostalgia al recordar el paso de Jaguares en la Liga MX.

    ¿Por qué Gilberto Mora le iba a Jaguares de Chiapas?

    Morita nació en Tuxtla Gutiérrez en 2008 mientras su papá, Gilberto Mora, jugaba en Jaguares, por esa razón el ahora futbolista de Xolos asistía al Víctor Manuel Reyna.

    Posteriormente su padre fichó con Tijuana y, tras retirarse en 2011, comenzó su carrera de entrenador, regresando a Xolos en 2015 para dirigir en sus fuerzas básicas; de hecho, actualmente es el técnico de la Sub-21.

    Cabe recordar que, Jaguares descendió en el Clausura 2017 y semanas después fue desafiliado por la Liga MX por los adeudos que tenía el dueño con jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

    Siete años después, en el verano del 2024, se dio a conocer el regreso del equipo chiapaneco bajo el nombre de Jaguares FC para competir en la Liga Premier que es la tercera división de México. El equipo es dirigido actualmente por Paco Ramírez.

    Gilberto Mora, de 16 años y que recientemente fue vinculado con el Real Madrid, está concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Mundial de la categoría que inicia este sábado 27 de septiembre.

    El Tri debutará ante Brasil el domingo 28 de septiembre y posteriormente se medirá a España y Marruecos el 1 y 4 de octubre, respectivamente.

    Video La exquisita comparación a Gilberto Mora con una estrella mundial

    Más sobre Club Tijuana

    Relacionados:
    Club TijuanaGilberto Mora

