Club Tijuana Tijuana vs. Puebla | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX Los Camoteros intentarán conquistar La Perrera y arrebatarles la victoria y su lugar en la tabla a los Xolos.

Llega la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 y en La Frontera se vivirá un duelo de pronóstico reservado, cuando el Puebla visite al Tijuana con todas las intenciones de vencerlo y, de paso, rebasarlo en la tabla general de la competencia.

Los Xolos llegan a este encuentro tras dejar escapar la victoria en su visita a Rayados y colocados en el puesto 8 de la competencia al acumular seis puntos, productos de una victoria y tres empates.

Por su parte, los de La Franja dejaron escapar puntos en casa al empatar sin goles ante Toluca y actualmente son el 14 de la competencia con solamente 4 puntos conseguidos con una victoria y un empate.

HORARIO Y DÓNDE VER TIJUANA VS. PUEBLA

Cuándo: Viernes 6 de febrero en el Estadio Caliente.

Horario: A las 9:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 9:00 pm del Centro y 7:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.