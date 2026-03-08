Liga MX Gignac sigue cosechando récords tras su gol en el Clásico Regio Tigres vs. Monterrey El delantero francés de Tigres no deja de sorprender a casi 16 años de haber llegado a la Liga MX.

Video Pizarro habla sobre emotivo festejo de Gignac y Tigres

André-Pierre Gignac sigue haciendo historia con Tigres con 40 años tras anotar gol de último minuto para darle el triunfo a los felinos sobre Monterrey en el Clásico Regio 142.

Con su gol de este sábado en el Volcán, el delantero francés, que llegó a la Liga MX para el Torneo Apertura 2015, tiene 12 años seguidos anotando al menos un gol.

De los 23 torneos que Gignac ha disputado con Tigres, solo se ha ido en blanco en uno, fue en el Clausura 2025 debido a las lesiones que sufrió que solo le permitieron jugar tres partidos.

Gignac es el máximo goleador en la historia del Clásico Regio con 15 goles y está en el top 10 de goleadores de la Liga MX al llegar a 190 tantos.

El francés ha ganado tres títulos de goleo de Liga MX: en el Clausura 2016 con 13 goles, en el Apertura 2018 con 14 tantos y en el Clausura 2022 con 11 dianas.

Gignac es el máximo goleador de Tigres con 222 goles, el jugador más cercano a su marca es Tomás Boy que marcó 104 tantos en la institución de la UANL.

Si bien pudo haber sido el último Clásico Regio, Gignac no deja de sorprender con sus marcas en el futbol mexicano.

El francés tiene contrato con Tigres hasta el final del Clausura 2026 y se desconoce si renovará con el club o pondrá fin a su carrera profesional.

Incluso, se ha especulado que seguirá ligado al futbol, a Tigres y a la Liga MX al ocupar algún puesto de pantalón largo en el equipo felino.