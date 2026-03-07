Liga MX Tigres vs. Monterrey | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 10 del Clausura 2026 El estadio Universitario es la sede del partido que paraliza toda una ciudad.

Video Clásico Regio: Guido Pizarrro y Nico Sánchez se enfrentan como entrenadores por primera vez

Tigres y Monterrey se enfrentan en una edición más del Clásico Regio en la cancha del estadio Universitario como parte de la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Felinos buscan aprovechar la localía para regresar a la senda de la victoria luego de caer sorpresivamente ante Puebla a mitad de semana.

Rayados, que estrenaron técnico hace unos días, quieren ligar su segundo triunfo consecutivo para meterse a puestos de liguilla.

Al momento, Tigres y Monterrey suman 13 puntos en el Clausura 2026.