Tigres no ha sido lo contundente de otros certámenes en el Apertura 2024. A pesar de ocupar el tercer sitio de la tabla general, los Universitarios han tenido derrotas ante rivales que no deberían presentarse. La palabra regularidad parece que no la han aplicado. Por esta razón el técnico Universitario Velko Paunovic seguirá con sus rotaciones para enfrentar a Xolos, el próximo viernes en Tijuana.