Luego de la contundente victoria de Chivas 4-2 ante Monterrey, el técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, no pudo ocultar su molestia ante preguntas de la prensa que, desde su punto de vista, tiraban más a lo negativo que a los buenos resultados del equipo.

PUBLICIDAD

" Van dos preguntas y las dos apuntan al aspecto negativo, usted me está preguntando qué debe mejorar el equipo en vez de valorar el desempeño que tuvo el equipo en el tramo final, hay aspectos mucho más positivos a destacar que negativos".

Ante la insistencia de los reporteros de la fuente a pesar del buen trabajo del equipo en el enceuntro ante Rayados, el estratega rojiblanco terminó por contestar sus preguntas, pero en un tono un tanto sarcástico.

"Habrá aspectos para mejorar, hacer más goles, que no nos metan goles, generar más situaciones de gol, si generamos ocho o nueve intentar generar 15 o 20, que no nos pateen al arco, que no nos tiren córner, bueno, eso es en el mundo ideal y no existe en el futbol y no va a existir, este juego está lleno de errores, aprenderemos unas cosas, sí, mejoraremos algunas cosas, sí, pero seguiremos cometiendo errores como los cometen todos los equipos del mundo, no existe la perfección en este juego maravilloso que es el futbol".

Ya en un tono más calmado y con un toque de preguntas más "positivas" que pretendían que se comprometiera con el título, Gabriel Milito también dejó claro que si bien las Chivas no eran los peores cuando no ganaban, tampoco ahora deben perder el piso.

"Mesura, mesura, yo recuerdo bien todo lo que opinaban del equipo cuando no ganaba, no voy a subirme al barco triunfalista de decir que ahora estamos para semejante logro, no, partido a partido, ahora será fase a fase, pero el tiempo dirá para qué estamos".

Finalmente, respecto al gol de Javier Hernández, en el que incluso el Chicharito terminó llorando, el timonel del Rebaño Sagrado dijo sentirse contento y con el deseo de que el goleador histórico de los rojiblancos siga por ese camino.

PUBLICIDAD