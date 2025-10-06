    Guadalajara

    Gabriel Milito habla sobre la actualidad de Armando 'La Hormiga' González

    El técnico del Rebaño Sagrado admite el gran momento que vive Armando González, pero considera debe evolucionar más.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video No convocan a La Hormiga y Milito dice esto

    Luego del triunfo por voltereta 2-1 sobre Pumas en la Jornada 12 de la Liga MX, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, habló sobre Armando González, autor de uno de los goles del Rebaño Sagrado, su sexto del Apertura 2025 y quien no fue convocado a la Selección Mexicana.

    " Sobre ese tipo de situaciones no debo tener ningún tipo de opinión, puedo opinar sobre él, lo que nos da a nosotros, es un chico joven con un margen de crecimiento muy grande, debe mejorar en aspectos que para un centro delantero son importantes".

    El estratega del Rebaño Sagrado exaltó el gran momento por el que pasa La Hormiga, en especial por la cantidad de goles que hasta el momento ha convertido, incluido el del empate del encuentro ante el cuadro universitario.

    "Indudablemente es un chico con gran mentalidad, con un esfuerzo a la hora de recuperar la pelota enorme, tiene mucho gol, lo viene demostrando en este campeonato, no es fácil marcar seis goles y lo ha hecho".

    Finalmente y a pesar de que afirmó que el delantero tiene grandes condiciones, Gabriel Milito también dejó claro que Armando González es joven y que aún debe mejorar muchos aspectos en lo profesional.

    "Muy contento por él, muy contento porque además el equipo necesita de sus goles, nos da tranquilidad tener un delantero con gol, pero tiene que seguir trabajando para seguir evolucionando en su juego, tiene aspectos muy buenos y otros en los que le ayudaremos a crecer".

