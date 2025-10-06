Video No convocan a La Hormiga y Milito dice esto

" Sobre ese tipo de situaciones no debo tener ningún tipo de opinión, puedo opinar sobre él, lo que nos da a nosotros, es un chico joven con un margen de crecimiento muy grande, debe mejorar en aspectos que para un centro delantero son importantes".

PUBLICIDAD

El estratega del Rebaño Sagrado exaltó el gran momento por el que pasa La Hormiga, en especial por la cantidad de goles que hasta el momento ha convertido, incluido el del empate del encuentro ante el cuadro universitario.

"Indudablemente es un chico con gran mentalidad, con un esfuerzo a la hora de recuperar la pelota enorme, tiene mucho gol, lo viene demostrando en este campeonato, no es fácil marcar seis goles y lo ha hecho".

Finalmente y a pesar de que afirmó que el delantero tiene grandes condiciones, Gabriel Milito también dejó claro que Armando González es joven y que aún debe mejorar muchos aspectos en lo profesional.