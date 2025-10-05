    Pumas UNAM

    Resumen Pumas vs. Chivas: Goles, highlights y resultado partido Jornada 12 Liga MX

    El partido en Ciudad Universitaria retrasó su inicio por culpa de la intensa e incesante lluvia.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Resumen | Despierta Chivas y le gana a Pumas con gol sobre el final del partido

    Chivas remontó y derrotó a Pumas en Ciudad Universitaria como parte de la Jornada 12 del Apertura 2025 de Liga MX.

    Desde antes del arranque, el partido se complicó por la fuerte lluvia que cayó al sur de la capital mexicana y que obligó a retrasar el silbatazo inicial poco menos de una hora.

    Chivas manejor el balón en la primera parte y antes del cuarto de hora desperdició la primera gran oportunidad de inaugurar el marcador luego de recuperar el esférico en media cancha y armar un rápido contragolpe.

    Santiago Sandoval quedó habilitado mano a mano con Caicedo, pero este fue incapaz de robar el esférico al ser engañado hasta en dos ocasiones con los regates del delantero, pero el jugador rojiblanco falló en la definición al volar su remate pese a tener el arco abierto.

    Kerylor Navas fue clave para que Pumas se fuera al descanso con el empate sin goles, ya que el tico sacó al menos dos disparos con garantía de gol. El primer tiempo de despidió de CU con el 'óle' de la afición rojiblanca.

    El segundo tiempo cambió por completo el partido en apenas tres minutos disputados, pues al 48', Pedro Vite abrió el marcador para Pumas al aprovechar una distracción en la denfensa de Chivas tras una gran jugada de JJ Macías.

    Pero el festejo auriazul duró poco; siete minuto después 'La Hormiga' González cabeceó en el área y aprovechó la pésima atajada de Keylor Navas para el 1-1 que silenció a todo CU.

    Al 67', Armando González parecía tener el doblete en sus pies al quedar habilitado en un mano a mano con Keylor. El delantero rojiblanco logró anotar al picar el balón, pero de inmediato la jugada quedó invalidada por un claro fuera de lugar. Pumas respiraba.

    Pero al 90', Daniel Aguirre, quien había ingresado al juego nueve minutos antes, concretó la voltereta con una gran definición en el corazón del área tras un inmejorable centro desde la banda.

    El dramatismo estaba lejos de concluir, ya que en tiempo de compensación el VAR marcó penal a favor de Pumas, pero Angulo fue incapaz de marcar al estrellar el esférico en el travesaño para el 1-2 final.

    Chivas sumó su tercera victoria al hilo y se acerca a la clasificación directa con cinco jornadas por disputarse.

