Video Mega respect: Hormiga confiesa lo que se siente meterle gol a Keylor

Armando González sigue encendido con las Chivas y tras su anotación en el torneo que sirvió para que el Rebaño derrotara a Pumas, el delantero confesó lo que sintió anotarle a Keylor Navas.

La ‘Hormiga’ también destacó que el Guadalajara jugará a muerte los partidos que restan para colarse a la liguilla.

“Era un partido complicado, pero tenemos esa mentalidad de que todos los partidos son una Final y ya no podemos regalar nada tenemos que ir a muerte y sacar los puntos como sea y colarnos a liguilla”

“ Keylor es un grande, muy feliz y agradecido con Dios por esa experiencia”, señaló la ‘Hormiga’.

LA HORMIGA NO PIERDE LA ESPERANZA DE LLEGAR AL MUNDIAL

Pese a no ser convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA, Armando González no pierde la fe en que pueda llegar al próximo mundial y señaló que seguirá trabajando para ganarse el llamado.

"(Jugar el Mundial) Sí, claro. Si yo hago las cosas bien primero Dios me van a tomar en cuenta. Primero tengo que hacer las cosas que me tocan en Chivas y ya después si sigo haciendo las cosas bien se me dará”, agregó el atacante.