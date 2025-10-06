    Armando Gonzalez

    Armando González confiesa lo que se siente meterle un gol al histórico Keylor Navas

    El delantero de las Chivas aprovechó para mandarle un mensaje a Javier Aguirre tras su sexto gol en el torneo.

    Por:
    TUDN.
    Video Mega respect: Hormiga confiesa lo que se siente meterle gol a Keylor

    Armando González sigue encendido con las Chivas y tras su anotación en el torneo que sirvió para que el Rebaño derrotara a Pumas, el delantero confesó lo que sintió anotarle a Keylor Navas.

    La ‘Hormiga’ también destacó que el Guadalajara jugará a muerte los partidos que restan para colarse a la liguilla.

    “Era un partido complicado, pero tenemos esa mentalidad de que todos los partidos son una Final y ya no podemos regalar nada tenemos que ir a muerte y sacar los puntos como sea y colarnos a liguilla

    Keylor es un grande, muy feliz y agradecido con Dios por esa experiencia”, señaló la ‘Hormiga’.

    LA HORMIGA NO PIERDE LA ESPERANZA DE LLEGAR AL MUNDIAL

    Pese a no ser convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA, Armando González no pierde la fe en que pueda llegar al próximo mundial y señaló que seguirá trabajando para ganarse el llamado.

    "(Jugar el Mundial) Sí, claro. Si yo hago las cosas bien primero Dios me van a tomar en cuenta. Primero tengo que hacer las cosas que me tocan en Chivas y ya después si sigo haciendo las cosas bien se me dará”, agregó el atacante.

    Video La 'Hormiga' González confirma el buen momento de Chivas

    Relacionados:
    Armando GonzalezGuadalajaraPumas UNAMKeylor Navas

