Luego de la contundente victoria de las Chivas en el Clásico Tapatío ante Atlas, Gabriel Milito, técnico del Rebaño, se dijo contento con la actuación de Armando González.

"Muy contento por el partido que hizo Hormiga, muy contento por sus tres goles, él es el finalizador, todos los equipos que aspiran o pretenden ser protagonistas necesitan tener un goleador, nosotros lo tenemos, tienen que ver también sus goles con la producción del equipo y la gran virtud que él tiene como goleador".

Ante el triplete del artillero que los condujo a la victoria, el estratega rojiblanco considera que si la ' Hormiga' González continua con la ayuda del resto del equipo y su olfato goleador, tendrá muchas posibilidades de consagrarse como campeón de goleo.

"Ojalá siga por este camino y deseo que así sea, por el bien de él, por el bien de todos nosotros y ojalá tenga la posibilidad de competir por ser el máximo goleador, quedan partidos y si sigue en esta racha y el equipo lo ayuda generando ataques y situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón".

Finalmente, sobre las críticas que en ocasiones recibe el artillero de las Chivas, Gabriel Milito solamente le pide tranquilidad y humildad para seguir por el camino correcto.

"El otro día tuvo tres ocasiones ante Querétaro y algunos a lo mejor dudaban, hoy metió tres goles. Calma y tranquilidad, lo más importante es que él esté tranquilo, que tiene esa tranquilidad que yo le recomiendo que tenga, que tenga los pies en el suelo, que siga por este camino y con mucha humildad".

DIEGO CAMPILLO SALE LESIONADO DEL PARTIDO

Luego de que al final del encuentro entre Chivas y Atlas de la Jornada 15 de la Liga MX se le viera a Diego Campillo tirarse al césped y no lograr incorporarse, el técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, advirtió que podría ser una lesión de consecuencias.