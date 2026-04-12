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    Milito tras derrota de Chivas: "Si queremos aspirar a eso que soñamos, hay que corregir"

    El estratega de las Chivas consideró que a su equipo no le falta esfuerzo y actitud.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Milito y sus contundentes palabras tras la derrota de Chivas

    Gabriel Milito reconoció que Chivas tiene cosas que corregir detalles si quieren conseguir el ansiado título y a que las derrotas que ha sufrido en el torneo han sido con rivales que también son candidatos.

    “Es un dato cierto. Además de eso, los tres partidos fueron de en condición de visitante, porque hemos jugado otros grandes partidos clásicos de local y visitante… pero sí es un dato para prestar atención”

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    “Como también hay otros factores, si queremos aspirar a lo que soñamos no podemos conceder absolutamente nada, sobre todo en los comienzos de los partidos, te terminan costando caro

    “No sucedió los primeros veinte minutos con Toluca, nos sucedió hoy… revisaremos todos estos aspectos, sin duda, porque si queremos aspirar a eso que soñamos, hay cosas que debemos corregir, mejorar”, indicó Milito.

    De igual forma, Milito señaló que ha su equipo no se le puede tachar de que le falta actitud, ya que es algo que les sobra.

    “Cuando se pierde se habla de esfuerzo, se habla de falta de actitud o este tipo de cuestiones, y si hay algo que a este equipo no le falta es esfuerzo y actitud, sí corregir algunos puntos, algunos detalles que son determinantes en el partido”, agregó el estratega.

    En este Clausura 2026, l as Chivas han perdido frente a Cruz Azul, Toluca y Tigres, y en su último partido como local empató ante Pumas, equipos que están entre los mejores ocho del torneo.

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