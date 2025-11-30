Video 'Tuvimos la clasificación en las manos, con un resultado injusto': Milito

Chivas cayó eliminado a manos de Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que finalizó con marcador de 3-2 a favor de la Máquina.

El técnico de Guadalajara, Gabriel Milito compareció ante la prensa y destacó el esfuerzo de los jugadores y afirmó que se van con un gran dolor, pero él está orgullo de lo que hicieron en los dos partidos.

“Hicimos un muy buen partido, con un resultado injusto, tuvimos la clasificación en las manos, se nos escapa por esas cosas que tiene el futbol, considero que en la totalidad de la eliminatoria fuimos superiores, el equipo hoy hizo un gran partido por eso el dolor tan grande, no solo por el quedar eliminado, sino por la forma”.

Los Rojiblancos tuvieron la oportunidad de quedarse con la serie, pero Javier Hernández falló el penalti que pudo darles la ventaja, ante esto, Milito señaló que Chicharito tenía la jerarquía para tirarlo, pero son cosas del futbol.

“Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier (Hernández), eso es indiscutido, es incuestionable para mí, pero ya lo eh dicho, erra el que patea, con toda su buena voluntad y además por su jerarquía me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial, después lo falló y forma parte del juego. Pero orgulloso del equipo, de cómo jugaron, por cómo compitieron, siento mucho dolor por ellos, al mismo tiempo mucho orgullo y ellos tienen que tener la conciencia muy tranquila porque han hecho todo lo que les pedí para esta eliminatoria”.

Gabriel Milito sobre la cachetada que recibió

De la bronca al finalizar el partido en el que un miembro del cuerpo técnico de Cruz Azul cacheteó al estratega argentino, aseguró que eso quedará en la cancha.

“No, a mí me enseñaron desde muy chiquito dos cosas, primero ser respetuoso, lo soy, no tolero las faltas de respeto, pero lo que pasa en la cancha, termina en la cancha, sobre todo eso, por lo tanto, no tengo nada más para decir”.