Francisco Acuña y Diego Abella buscarán revancha en el Necaxa

Los Rayos del Necaxa no perdieron el tiempo en el receso de la Liga MX y pusieron manos a la obra para configurar el plantel con el que el Profe José Guadalupe Cruz contará para en carar el Guardianes 2021 , donde buscarán revancha luego de que en el campeonato que recién terminó se quedaron en el Repechaje .

Francisco Acuña y Diego Abella son los más recientes fichajes del cuadro hidrocálido. El primero regresa al futbol mexicano luego de una fugaz aventura por el futbol canadiense con el Atlético Ottawa, equipo con el que apenas logró disputar siete encuentros, todos como titular en los que pudo conseguir dos anotaciones y dos asistencias, no obstante, su continuidad no se dio por lo que recaló en el equipo de Aguarscalientes.



Por su parte Abella no logró encontrar la regularidad con el Toluca, equipo con el que el torneo pasado apenas pudo disputar seis partidos de Liga para un total de 168 minutos, por lo que ante la salida de Lucas Passerini y bajo el mando del Profe Cruz buscará dar un nuevo impulso a su joven carrera como futbolista profesional, aunque no la tendrá fácil, pues el equipo cuenta con elementos en ataque que también están en busca de un lugar en el once inicial.