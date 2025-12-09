    Liga MX

    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa

    Desde el 2014, jugadores se han convertido en referentes e históricos en el Club Universitario.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Tigres busca engrandecer una dinastía con la novena estrella

    Tigres eliminó a Cruz Azul y ahora disputará la Gran Final de la Liga MX en el Apertura 2025 ante Toluca, en el que buscará su novena estrella.

    En los últimos años, la escuadra de la UANL se convirtió en un equipo de época en el que desde el 2014 consiguió cinco títulos en el Futbol Mexicano, en esos campeonatos han estado jugadores que han sido históricos, como Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Javier Aquino y André-Pierre Gignac, por ejemplo.

    Además, se han incorporado futbolistas que han sumado calidad y que han tenido continuidad para engrandecer a los felinos y ponerlos en la mesa de los equipos con más títulos de la Liga MX.

    De igual forma, Guido Pizarro podría hacer más grande su nombre en la institución si logra el título como director técnico, después de ser multicampeón como jugador.

    Jugadores de Tigres que se volvieron históricos y referentes

    • Nahuel Guzmán (2014)

    Títulos de Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023. Campeón de campeones, 2016, 2017, 2018 y 2023.

    • Guido Pizarro (2014)

    Títulos de Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Clausura 2019, Clausura 2023. Campeón de campeones: 2016, 2018 y 2023.

    • Javier Aquino (2015)

    Títulos de Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023. Campeón de campeones: 2016, 2017, 2018 y 2023.

    • André-Pierre Gignac (2015)

    Títulos de Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023. Campeón de campeones: 2016, 2017, 2018 y 2023.

    • Juan José Sánchez Purata (2017)

    Título de Liga MX: Clausura 2019.

    • Eduardo Tercero (2018)

    Títulos de Liga MX: Clausura 2019, Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Juan Pablo Vigón (2021)
    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Jesús Angulo (2021)

    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Sebastián Córdova (2021)

    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Fernando Gorriarán (2022)

    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Diego Lainez (2022)

    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Nicolás Ibáñez (2022)

    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Ozziel Herrera (2023)

    Título de Liga MX: Clausura 2023. Campeón de campeones: 2023.

    • Eugenio Pizzuto (2023)

    Campeón de campeones: 2023.

    • Carlos Rodríguez, Juan Brunetta, Marcelo Flores llegaron en 2023 y Uriel Antuna en el 2024, no tienen títulos.
