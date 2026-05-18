Liga MX Efraín Juárez agradece a sus opositores: "Son gasolina para nosotros" El director técnico de los Pumas aclara cuál fue el momento en el que se comprometieron para buscar el campeonato.

Video La serie Semifinal se define en Pachuca: Efraín Juárez

Después de lograr el pase a la Final del Clausura 2026, Efraín Juárez se mostró contento con lo que ha logrado con el equipo universitario en el poco tiempo que lleva al frente.

En conferencia de prensa el técnico de los Pumas también agradeció a la afición y dijo estar ilusionado al igual que ellos por tener la posibilidad de romper la mala racha.

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“Feliz, contento, porque uno de los objetivos a principio de mi llegada, hace un año, en dos torneos estamos en una final. Creo que también es de admirar el torneo pasado fue de mucho aprendizaje, entendiendo todo lo que nos pasó. Y este torneo en seis meses en una final, hace un año también estaba disputando un bicampeonato en Colombia, no es fácil”

“Agradecerle (a la afición), hace mucho que no veía un estadio tan pletórico con nuestra gente entregada en todo momento, creyendo, ilusionada, muchas veces también se habla de que no es un trabajo de tres semanas, esto no es entrar bien a la liguilla y después que pasa esto es un trabajo de seis meses, por eso hoy calificamos como primer lugar, pero merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses, por lo que lo que se hace en dos semanas en una semana, en tres semanas y creo que ese camino se ha ilusionado mucho a la gente para poder estar ahí con toda la ilusión de poder competir contra un rival importante y pelear por el campeonato, que era uno de los objetivos”, indicó el técnico de Pumas.

De igual forma Efraín Juárez lanzó un mensaje a sus críticos y señaló que todo lo que habla afuera es gasolina para él y el equipo.

"Hoy dirán lo que tengan que decir como soy como técnico, bueno, malo o regular, pero en esos momentos es cuando muestras el carácter, como entrenador, como persona, mi gente, mi grupo de jugadores, tengo seres humanos excepcionales, que en todo momento, a pesar de esas circunstancias, siempre creyeron”

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" Se habla tanto de afuera… agradecerles mucho a esos opositores porque era gasolina o es gasolina para nosotros. De verdad, se los digo de corazón, siéntanse parte de este proceso, siéntanse parte de este camino, de este proyecto”, agregó Efraín Juárez.