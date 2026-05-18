    Liga MX

    Esteban Solari considera que Pachuca fue superior a Pumas en Semifinales

    El técnico de los Tuzos felicita y desea suerte a los universitarios, pero lamenta la falta de contundencia de su equipo.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Solari asegura que Pachuca fue mejor en la serie de 180 minutos

    Después de la derrota de Pachuca 1-0 ante Pumas en la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX, el técnico de los Tuzos, Esteban Solari, confesó que hay tristeza en el plantel, pero felicitó a los Pumas por llegar a la Final.

    "Para nosotros es una noche muy triste, hicimos un gran esfuerzo para pasar a la final y evidentemente no lo conseguimos, felicitar a Pumas porque ha hecho cosas muy bien, desearles lo mejor".

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    A pesar de reconocer el esfuerzo de los dirigidos por Efraín Juárez, el estratega del cuadro hidalguense consideró que los suyos fueron superiores en ambos partidos, aunque les faltó contundencia.

    "Dimos todo lo que teníamos, no nos guardamos nada, fuimos a buscar el partido, que en la eliminatoria, en los 180 minutos creo que fuimos un equipo superior al rival, pero bueno, el fUtbol también es contundencia"

    Finalmente, Solari dejó claro que para el Pachuca no hay pretextos a pesar del golpe anímico recibido y v olvió a desearle suerte a los Universitarios en la Final del Clausura 2026 ante el Cruz Azul.

    "No hay excusas, no hay excusas porque no somos un equipo que pone excusas, por eso digo, felicitar al rival, a Pumas, desearle lo mejor en la Final y nosotros obviamente el equipo está golpeado, está triste, teníamos una gran ilusión, pero vamos a seguir intentándolo".

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