    Liga MX

    Uriel Antuna vuelve a los tacos para celebrar con los fanaticos de Pumas

    El jugador universitario pasó por su cena tras vencer a Pachuca y clasificar a la Final de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Uriel Antuna regresa a los tacos para festejar con la afición de Pumas

    Uriel Antuna volvió a hacerlo, si bien el jugador de los Pumas fue visto cenando tacos tras eliminar al América en los Cuartos de Final, tras la Semifinal de la Liga MX regresó al mismo lugar para celebrar.

    Así es, después de que los Universitarios vencieran en el Estadio de Ciudad Universitaria al Pachuca para clasificarse a la Final, el delantero de los auriazules volvió a su puesto de tacos de confianza para volver a festejar con los aficionados felinos.

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    Tal vez a manera de cábala rumbo a la Final de la Liga MX ante Cruz Azul, Uriel Antuna repitió la rutina que hizo tras dejar en el camino al América durante los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 y la afición mostró su agradecimiento.

    En medio de cánticos coreando su nombre, apoyo a los Pumas y un 'déjenlo comer' de los aficionados, el jugador de los auriazules se tomó el tiempo para tomarse fotos, firmar autógrafos y, de paso, echarse un taco antes de irse a descansar.

    Pumas derrotó 1-0 a Pachuca en el partido de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX y, aunque los Tuzos ganaron el partido de Ida por el mismo marcador, los Universitarios pasaron a la Final por su mejor posición en la tabla.

    Los Universitarios disputarán la Final del Torneo ante Cruz Azul el jueves 21 de mayo con horario y sede por definir en el partido de Ida; mientras que la Vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo con horario por definir.

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