Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: Antecedentes en la Liguilla de la Liga MX La UNAM y La Máquina se han visto las caras varias veces en la Fiesta Grande, incluidas dos veces en una Final.

Video Cruz Azul vs. Pumas: Dónde ver la Final de Ida de la Liguilla Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 de Pumas vs. Cruz Azul cuenta con varios antecedentes en la Liguilla entre estos dos equipos que se han visto a lo largo de los años.

La última vez que se enfrentaron fue en el pasado Clausura 2024 y la primera vez fue en la temporada 1978-79, curiosamente en ambas el vencedor fue La Máquina.

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ANTECEDENTES DEL PUMAS VS. CRUZ AZUL LIGUILLA



El historial entre ambos en Liguilla tiene 11 antecedentes, una en Liguilla de Grupos y el resto en series de eliminación directa. Pumas tiene saldo a favor con seis ganadas por cuatro de La Máquina.

Se vieron las caras en dos Finales, cada quien ganó una, además de que se vieron ya en Cuartos de Final y en Semifinales, nunca se enfrentaron en Repechaje o Play-in.

En total son 22 partidos de Liguilla de Pumas vs. Cruz Azul con saldo de ocho triunfos para los auriazules, ocho para los celestes y seis empates.

Temporada 1978-79



Primera vez que se vieron en Liguilla y fue en una Final que ganó Cruz Azul con global de 2-0 a Pumas, con los goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado.

Temporada 1980-81



La revancha de Pumas se dio en la Final esta campaña al ganar el global a Cruz Azul por 4-2, con las anotaciones de Hugo Sánchez, 'Tuca' Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López Zarza.

Temporada 1988-89



Se enfrentaron en Liguilla por Grupos con marcador de 1-0 para La Máquina y de 4-1 para los de la UNAM

Temporada 1994-95



El mítico gol de Lupillo Castañeda en tiempo de compensación al penal fallado de Julio Zamora le dio el pase a Cruz Azul con global de 1-1 ante Pumas, gracias a la posición en la tabla.

Invierno 1998



Como octavo lugar, los auriazules sacaron a los celestes con global de 4-3 con gol incluido de Jaime Lozano en Cuartos de Final.

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Apertura 2002



Un autogol de Melvin Brown dejó fuera a Cruz Azul por global de 3-2 ante Pumas en Cuartos de Final.

Clausura 2004



Un penal de Jaime Lozano dio el pase a la UNAM por globa de 3-2 ante Cruz Azul en Semifinales, a pesar de un doblete de Luciano Figueroa.

Apertura 2008



La Máquina remontó en la Vuelta en C.U., para pasar a Semifinales con un global de 3-1.

Apertura 2010



Una vez más como octavo lugar y en Cuartos de Final, los goles de Martín Bravo y Juan Carlos Cacho en la Vuelta le dieron el pase a Pumas sobre Cruz Azul con global de 3-2.

Guardianes 2020

Clausura 2024