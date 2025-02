Durante la Jornada 8 del Clausura 2025 de la liga MX, el Clásico Capitalino no estuvo libre de polémicas arbitrales, en especial por la expulsión de Piero Quispe a los 45 minutos del partido, mismas que fueron analizadas durante el programa de Línea de 4.

Ante dichas dudas arbitrales, el ex árbitro, Fernando Guerrero, comentó las jugadas que más levantaron sospechas del Pumas vs. América en su sección de Las notas del Cantante, donde afirmó que Quispe no debió recibir la tarjeta roja.