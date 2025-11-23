Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025

Video ¡Liguilla completa! Así se jugarán los Cuartos de Final de Liga MX

Se definieron los partidos de Cuartos de Final de la Liga MX en su Torneo Apertura 2025 tras disputarse el último partido del Play-In entre FC Juárez y Pachuca.

PUBLICIDAD

Juárez y Tijuana se unen a Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, que fueron los equipos clasificados directo a los Cuartos de Final.

Así se jugarán los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025

Toluca (1) vs. FC Juárez (8)

Partido de ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez Partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez

Tigres (2) vs. Tijuana (7)

Partido de ida en el Estadio Caliente Partido de vuelta en el Estadio Universitario

Cruz Azul (3) vs. Chivas (6)

Partido de ida en el Estadio Akron Partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario

América (4) vs. Monterrey (5)

Partido de ida en el Estadio BBVA

Partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes