Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025
Xolos y FC Juárez se quedaron con los últimos dos boletos a la Liguilla a través del Play-In.
Se definieron los partidos de Cuartos de Final de la Liga MX en su Torneo Apertura 2025 tras disputarse el último partido del Play-In entre FC Juárez y Pachuca.
Bravos venció 3-1 a los Tuzos en la frontera y con ello se quedó con el último boleto de la Liguilla para unirse a Xolos, el otro ganador del Play-In.
Juárez y Tijuana se unen a Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, que fueron los equipos clasificados directo a los Cuartos de Final.
Así se jugarán los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025
- Toluca (1) vs. FC Juárez (8)
Partido de ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez Partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez
- Tigres (2) vs. Tijuana (7)
Partido de ida en el Estadio Caliente Partido de vuelta en el Estadio Universitario
- Cruz Azul (3) vs. Chivas (6)
Partido de ida en el Estadio Akron Partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario
América (4) vs. Monterrey (5)
Partido de ida en el Estadio BBVA
Partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes
A falta de que la Liga MX dé a conocer las fechas y los horarios oficiales, las series Toluca vs. Juárez y Tigres vs. Tijuana se jugarían el miércoles-sábado. Mientras que los duelos Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Monterrey serían en jueves-domingo.