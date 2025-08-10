Video Fan del América se emociona… pero no era quien pensaba

Una supuesta fanática del América hizo un 'oso' durante el partido de Jornada 4 entre las Águilas y Querétaro celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En un video que circula en redes sociales se aprecia a una mujer acercarse a la zona de palcos para pedirle una foto al que creyó era Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América para el actual torneo y los próximos tres.

Fue hasta que este le dijo hasta en dos ocasiones que no era él, sino su hermano, y solo así la aficionada se retiró del lugar tras haber pasado el penoso momento.

En un principio se dijo que Allan Saint-Maximin estaría en el estadio para presenciar el juego, pero el jugador no se presentó por ningún lugar, por lo que su presentación ante la afición tendrá que esperar.

El partido entre América y Querétaro sin duda fue uno muy peculiar, ya que el inicio del juego se retrasó hasta una hora y media por amenaza de tormenta eléctrica y lluvia.