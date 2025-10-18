    Tigres

    Exjugador de Tigres, detenido con cargos de homicidio

    Conmoción después de lo ocurrido en Sinaloa y con un elemento que tuvo pasado en el conjunto de la UANL.

    Por:
    TUDN.
    Video Detienen a exjugador de Tigres, acusado de homicidio

    Edgar 'N', exjugador de Tigres, fue detenido junto con otras tres personas presuntamente implicad en el asesinato de dos agentes de tránsito, esto en Culiacán, capital de Sinaloa en un potencial delito relacionado al futbol como ocurrió con Omar 'N'.

    Medios locales dieron a conocer la detención de estos cuatro individuos, entre ellos el exelemento del conjunto felino, además del decomiso de armas largas y cortas.

    PUBLICIDAD

    Edgar Zamudio Rosales destacó sobre todo en las fuerzas básicas de Tigres, equipo con el cual alineó en categorías inferiores entre 2017 y 2019.

    Uno de sus logros fue el haber anotado gol en un Clásico Regio en 2019 dentro de la categoría Sub-17. A final de cuentas, no pudo estar después en el primer equipo.

    Los detenidos son acusados del homicidio de dos agentes de tránisto en el sector San Rafael de Culiacán y su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

    Más sobre Liga MX

    6:00
    Resumen | San Luis rompe racha de tres derrotas a costa del Atlas

    Resumen | San Luis rompe racha de tres derrotas a costa del Atlas

    1 min
    Atlético de San Luis vs Atlas, resumen y goles del partido de la Liga MX

    Atlético de San Luis vs Atlas, resumen y goles del partido de la Liga MX

    1 min
    Xolos y Gil Mora festejan como Aldo de Nigris y terminan con derrota

    Xolos y Gil Mora festejan como Aldo de Nigris y terminan con derrota

    1:25
    ¡Joao Pedro se pierde la oportunidad de doblete! No impacta correctamente

    ¡Joao Pedro se pierde la oportunidad de doblete! No impacta correctamente

    1:43
    ¡Remate implacable! Golazo de San Luis, Macías la manda al fondo

    ¡Remate implacable! Golazo de San Luis, Macías la manda al fondo

    Relacionados:
    Tigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD