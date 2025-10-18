Exjugador de Tigres, detenido con cargos de homicidio

Video Detienen a exjugador de Tigres, acusado de homicidio

Edgar 'N', exjugador de Tigres, fue detenido junto con otras tres personas presuntamente implicad en el asesinato de dos agentes de tránsito, esto en Culiacán, capital de Sinaloa en un potencial delito relacionado al futbol como ocurrió con Omar 'N'.

Medios locales dieron a conocer la detención de estos cuatro individuos, entre ellos el exelemento del conjunto felino, además del decomiso de armas largas y cortas.

Edgar Zamudio Rosales destacó sobre todo en las fuerzas básicas de Tigres, equipo con el cual alineó en categorías inferiores entre 2017 y 2019.

Uno de sus logros fue el haber anotado gol en un Clásico Regio en 2019 dentro de la categoría Sub-17. A final de cuentas, no pudo estar después en el primer equipo.