    América

    ¿Éxito de Saint-Maximin en América dependerá de novio de jugadora del América Femenil?

    Este es el plan con el que se busca que el francés tenga una adaptación impecable con las Águilas.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video América busca adaptación total de Maximin a la Liga MX

    Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del Club América, ya logró debutar con gol en la Liga MX en el pasado partido ante Atlas de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025, aunque en el campamento de Coapa se busca que esto sea solo el principio.

    Acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, América planea algo especial para la adaptación de Saint-Maximin al conjunto azulcrema y al futbol mexicano y en donde Xavier Mayol jugará un papel importante.

    PUBLICIDAD

    Mayol es el prometido de la jugadora del América Femenil Sarah Lubbert y, además, es entrenador en fuerzas básicas en la escuadra de Coapa. Además de eso, trabaja en el América como entrenador de acondicionamiento físico.

    Xavier Mayol es catalán, pr lo que entiende francés, además de poder aportar sus conocimientos futbolísticos, un hecho invaluable para André Jardine, director técnico de América quien, de esta forma, podría contar con alguien que le pueda traducir a Saint-Maximin no solamente el día a día del español al francés, sino los conceptos que busca el propio Jardine.

    Además, Saint-Maximin tiene asignado un chofer, tal y como ha hecho América con refuerzos anteriores, además de que el extremo francés está en busca de una casa en la Ciudad de México.

    La idea de Allan Saint-Maximin es 'echar raíces', ya que no llegó solo, sino también acompañado de hermano, hijas, y hasta sus mascotas.

    Más sobre América

    1:50
    América busca adaptación total de Maximin a la Liga MX

    América busca adaptación total de Maximin a la Liga MX

    1:06
    ¿Es de preocuparse? La imagen que dejó Henry Martín en América

    ¿Es de preocuparse? La imagen que dejó Henry Martín en América

    1 min
    La imagen de Henry Martín que preocupa previo al América vs. Pachuca

    La imagen de Henry Martín que preocupa previo al América vs. Pachuca

    1:16
    ¡Rivalidad creciente! Así puedes ver América vs. Pachuca de Liga MX

    ¡Rivalidad creciente! Así puedes ver América vs. Pachuca de Liga MX

    1 min
    El humilde gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al América

    El humilde gesto de Saint-Maximin con su compañero que enamora al América

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD