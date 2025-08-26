Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del Club América, ya logró debutar con gol en la Liga MX en el pasado partido ante Atlas de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025, aunque en el campamento de Coapa se busca que esto sea solo el principio.

Acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, América planea algo especial para la adaptación de Saint-Maximin al conjunto azulcrema y al futbol mexicano y en donde Xavier Mayol jugará un papel importante.

Mayol es el prometido de la jugadora del América Femenil Sarah Lubbert y, además, es entrenador en fuerzas básicas en la escuadra de Coapa. Además de eso, trabaja en el América como entrenador de acondicionamiento físico.

Xavier Mayol es catalán, pr lo que entiende francés, además de poder aportar sus conocimientos futbolísticos, un hecho invaluable para André Jardine, director técnico de América quien, de esta forma, podría contar con alguien que le pueda traducir a Saint-Maximin no solamente el día a día del español al francés, sino los conceptos que busca el propio Jardine.

Además, Saint-Maximin tiene asignado un chofer, tal y como ha hecho América con refuerzos anteriores, además de que el extremo francés está en busca de una casa en la Ciudad de México.