Liga MX Esto pasa cuando Pumas llega mejor que América en tabla general Los Pumas buscan aprovechar su buen momento frente a las Águilas en el Clásico Capitalino.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Pumas con saldo a favor cuando llegan mejor que América

Se disputará una nueva edición del Clásico Capitalino entre Pumas y América en donde los Universitarios llegan como favoritos por lo que ha demostrado en el Clausura 2026 donde se ubican arriba de las Águilas en la tabla general.

Cabe mencionar que en los últimos 10 años el cuadro felino solo ha llegado por encima de los Azulcremas en la tabla general en cuatro ocasiones y con saldo a favor de dos triunfos y dos empates, y en CU buscan incrementar esa racha.

PUBLICIDAD

En el A pertura 2024 el conjunto de los P umas llegó al enfrentamiento en la cuarta posición, mientras que América en el onceavo puesto.

El juego se disputó en el estadio Ciudad de los Deportes y lo auriazules superaron por la mínima al acérrimo rival con anotación de Piero Quispe.

Para el Clausura 2022 se enfrentaron en el Olímpico Universitario y Pumas, que llegó en la sexta posición, empató en casa con América quienes llegaban en la penúltima posición.

En el Clausura 2019 el cuadro Universitario y el América estaban muy parejos tras las primeras jornadas, pero los Pumas eran 11 y las Águilas 12 en la tabla.

Y en la cancha de CU los auriazules aprovecharon su localía y se impusieron por 1-0 con tanto de Carlos González.

Para el Clausura 2018, e l Clásico Capitalino se disputó en la jornada 3 donde Pumas llegó como el líder y el América en la séptima posición.

Sin embargo, los Universitarios no aprovecharon la localía y empataron sin goles en CU.

Ahora, Pumas llega como quinto mientras que América séptimo de la tabla general del Clausura 2026.