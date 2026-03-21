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    América busca acabar con la racha negativa que tiene como visitante en clásicos

    Águilas visita a Pumas en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video América busca romper la sequía en los Clásicos de Liga MX

    América visitará a Pumas en partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

    Las Águilas tienen una deuda pendiente con su afición en el último año, ya que no han podido derrotar a un rival en los Clásicos que sostiene en calidad de visitante, el último que ganó fue precisamente en Ciudad Universitaria.

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    Este se dio en el Clausura 2025, juego en el que las Águilas ganaron por 2-0, marcaron Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, además, le anularon un gol a Erick ‘Chiquito’ Sánchez, fue en la jornada 8.

    Desde ese entonces, Chivas y Cruz Azul han derrotado al América cuando los reciben, ya sea en partidos de Liga MX o en Concacaf Champions Cup.

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    5 de marzo de 2025 Chivas 1-0 América

    • Jornada11

    8 de marzo de 2025 Chivas 0-0 América

    • Cuartos de Final Cocachampions

    8 de abril 2025 Cruz Azul 2-1 América

    • Semifinal Ida

    15 de mayo de 2025 Cruz Azul 1-0 América

    • Jornada 13

    18 de octubre de 2025 Cruz Azul 2-1 América

    • Jornada 6

    14 de febrero de 2026 Chivas 1-0 América

    Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026
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