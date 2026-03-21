Liga MX América busca acabar con la racha negativa que tiene como visitante en clásicos Águilas visita a Pumas en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video América busca romper la sequía en los Clásicos de Liga MX

América visitará a Pumas en partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

Las Águilas tienen una deuda pendiente con su afición en el último año, ya que no han podido derrotar a un rival en los Clásicos que sostiene en calidad de visitante, el último que ganó fue precisamente en Ciudad Universitaria.

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Este se dio en el Clausura 2025, juego en el que las Águilas ganaron por 2-0, marcaron Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, además, le anularon un gol a Erick ‘Chiquito’ Sánchez, fue en la jornada 8.

Desde ese entonces, Chivas y Cruz Azul han derrotado al América cuando los reciben, ya sea en partidos de Liga MX o en Concacaf Champions Cup.

Los Clásicos que ha perdido América en el último año

Octavos de Final de Concachampions

5 de marzo de 2025 Chivas 1-0 América

Jornada11

8 de marzo de 2025 Chivas 0-0 América

Cuartos de Final Cocachampions

8 de abril 2025 Cruz Azul 2-1 América

Semifinal Ida

15 de mayo de 2025 Cruz Azul 1-0 América

Jornada 13

18 de octubre de 2025 Cruz Azul 2-1 América

Jornada 6

14 de febrero de 2026 Chivas 1-0 América