Video ¡Eso fue rápido! Pachuca ya tendría técnico para el Play-In

Una vez que se anunció la destitución de Jaime Lozano como técnico del Pachuca y muy cerca de enfrentar el Play-In ante Pumas, la premura de un nuevo estratega para encarar dicho compromiso ha llegado y todo indica que ya hay designado.

Al parecer, quien estaría sentado en el banquillo de los Tuzos para este duelo de eliminación directa y hasta donde avance el equipo sería Esteban Solari, quien se incorporaría a la brevedad al equipo para iniciar los entrenamientos.

PUBLICIDAD

El estratega argentino ya ha tenido relación con el Grupo Pachuca, ya que en alguna ocasión dirigió al Everton de Chile, mismo al que logró clasificar a la Copa Sudamericana para dejar un buen sabor de boca a sus directivos.

La permanencia de Esteban Solari al frente del Pachuca se determinaría en base a resultados una vez culminada su participación en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX; además de que por el momento solamente contará con su preparador físico y auxiliar técnico, dejando la designación del resto del cuerpo técnico a la directiva del equipo.

El estratega argentino llegaría a este nuevo reto en su carrera profesional tras dirigir al Godoy Cruz en este mismo año, con el que en 21 compromisos, logró un saldo de cinco victorias, 11 empates y cinco descalabros.