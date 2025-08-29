El partido de Jornada 7 del Apertura 2025 de Liga MX entre América y Pachuca se jugará a puerta cerrada tras el comunicado de las autoridades locales mexicanas.

La razón por la que la Alcaldía Benito Juárez decidió, hasta el momento, que no habrá público para el juego de este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes se debe a la afectación de un residente de la zona que sufrió una emergencia médica.

"La alcaldía informa que el partido deberá realizarse a puerta cerrada.Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica.

"Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el “Operativo Ladrillera”, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio", se menciona en el comunicado.

Las autoridades señalan que hasta que el Club América "no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados", el partido se jugará sin público.