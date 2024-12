En el partido entre América y Cruz Azul no hubo goles , pero si polémica arbitral tras una posible tarjeta roja para Rodolfo Rotondi por una falta sobre Kevin Álvarez .

“No me explico cómo no es tarjeta roja, a mí me parece de roja, le puede partir la tibia y el peroné a Kevin. Esta en fecha tres es tarjeta roja, pone en peligro la integridad del jugador”, indicó Crosas.