Llegó el primer episodio de la Semifinal de la Liga MX entre América y Cruz Azul y, a pesar de que La Máquina hizo el gasto la mayor parte del encuentro, la espectacularidad de sus juego no llegó nunca a su clímax.

Oportunidades le sobraron a los comandados por Martín Anselmi , supieron manipular al América y generar llegadas, pero nunca supieron dar el último paso, no lograron ya no mandar la e gajos a la red, sino por lo menos darle dirección de arco a sus disparos.

Pero al parecer, a pesar del dominio, el Cruz Azul sabía que el tiempo jugaba a su favor, que entre más minutos corrieran sin que el marcador se moviera más se acercaba a la Final, que los obligados a llevarse la victoria no eran ellos, sino el América.

América vs. Cruz Azul, dos escuadras que jugaron a no equivocarse y en ese rubro lograron su objetivo, sin embargo, en su intento de no perder, tampoco lograron demostrar supremacía por ninguno de los dos lados y dejaron todo para en segundo encuentro.