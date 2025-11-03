Video ¿Problemas entre los líderes del Apertura 2025 por la regla de menores?

La Liga MX llega a su última jornada del Apertura 2025 y aún hay equipos de la parte alta de la tabla general que no han cumplido con la regla de menores y que podrían tener problemas de cara a la liguilla.

Cruz Azul, Tigres y Monterrey son algunos de los equipos que no han podido alcanzar la meta de 1170 minutos que dicta la regla, que, en caso de no cumplirla podrían perder tres puntos que cambiaría su posición final.

Dicha regla de menores consiste en que los equipos tienen que llegar a esa cantidad de minutos con futbolistas mexicanos menores de 22 años para darles proyección a los jóvenes.

Cruz Azul es el equipo que está más cerca de cumplirla ya que solo le faltan tres minutos luego de que se le sumara sus respectivos puntos a Amaury Morales que tuvo participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Monterrey llega a la última jornada con 1142 minutos por lo que le restan 28 para cumplir y podrían hacerlo con Fidel Ambriz en el campo tras la lesión de Iker Fimbres.

El que la tiene más complicada son los Tigres a quien l e faltan 132 minutos para cumplir con los 1170 y casi por obligación tendrían que jugar con dos menores en la alineación titular y disputar todo el encuentro ante Atlético de San Luis.

Las opciones que tiene Guido Pizarro son ‘Chicha’ Sánchez, Marcelo Flores y Bernardo Parra.

Otro de los equipos que aun falta por cumplir con la regla de menores es Mazatlan, a quien le falta un minuto y que buscará cumplirla ante Necaxa.

En la última jornada del Apertura 2025, Cruz Azul recibe a Pumas, Monterrey visita a Chivas y Tigres recibe a los potosinos.

ASÍ SE CONTABILIZAN LOS MINUTOS EN LA REGLA DE MENORES

Los equipos deben sumar 1170 minutos para cumplir con la regla, pero no todos los jovenes aportan las mismas unidades ya que eso va cambiando según su categoría.