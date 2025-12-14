Liga MX Sergio Ramos lanza desgarrador mensaje para despedirse de México El defensa español da punto final a su aventura en tierras mexicanas con estas emotivas palabras.

Video Sergio Ramos se despide con desgarrador mensaje: "Viva México cabrones"

Sergio Ramos, quien oficialmente no seguirá con Rayados de Monterrey, tuvo un nuevo mensaje de despedida para todos los aficionados mexicanos.

Si bien, hace unos días habían confirmado su mensaje de no continuar con el equipo regiomontano, ahora tocó turno de ls fanáticos de recibir un mensaje en viva voz del defensa español.

EL MENSAJE DE ADIÓS A MÉXICO DE SERGIO RAMOS



Sergio Ramos publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para dar gracias por este casi año que vivió en México como jugador de Rayados.

"Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla.

"De un club que creo tiene una proyección muy grande de cara al futuro, y que bueno, la vida pues sigue adelante y quería agradecer a todo el país ese cariño, ese respeto que me han mostrado en cada detalle.

"Sobre todo también a nuestra afición, que desde el primer día que llegué me he sentido arropado, me he sentido querido y gracias a todos ellos por por haber defendido ese escudo, con esa pasión de una misma manera estando todos juntos, les deseo siempre lo mejor y gracias a México. ¡Viva México cabrones! Un beso grande".

Sergio Ramos fue ligado apenas hace días a fichar con Manchester United, aunque en las últimas horas se descartó esa opción.