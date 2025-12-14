    Liga MX

    Horario y dónde ver Toluca vs Tigres, Final de Vuelta de la Liga MX

    El futbol mexicano define al campeón en un duelo de poder a poder y que sacará chispas.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video ¡Por el título! Toluca y Tigres definen el título del Apertura 2025

    El torneo Apertura 2025 de la Liga mx concluirá cuando el campeón levante el trofeo en el Nemesio Diez. A saber si será Tigres o será Toluca.

    Y es que el juego de ida de la Gran Final terminó con la mínima ventaja de los universitarios tras un terrible error de Hugo González y el solitario tanto de Ángel Correa a los 46 minutos del duelo celebrado en el Volcán.

    PUBLICIDAD

    Así, todo quedó en el aire con una ventaja que se antoja poca, pero ventaja al fin, de los felinos.

    Todo luce parejo entre ambos cuadros, porque además de ser el uno ( Diablos con 37 puntos) y el dos ( Tigres con 36) en el torneo regular, sus numeros como local y visitante también lo fueron.

    Los del Estado de México sumaron seis triunfos en su casa, dos empates y una sola derrota, mientras en patio ajeno los de Nuevo León tuvieron cuatro victorias y cuatro empates sin derrota.

    Y casualmente, el único duelo perdido en 'el infierno' por los Diablos fue ante su rival de la Final, 3-4 en la Jornada 3 el 26 de julio.

    Con respecto a la posibilidad de que Alexis Vega, aquejado por una lesión, participe en el último partido de la campaña, Antonio Mohamed expresó que podría ocurrir, pero aún es un misterio si juega o no.

    Además, Toluca perdió para ese partido al paraguayo Robert Morales que será suspendido tras la tarjeta roja que vio en el Volcán a los 90+2.

    Del lado de los regios, está por verse si Ozziel Herrera, que causó baja para el juego de ida debido a molestas en su pierna derecha, estará listo para el juego de vuelta.

    Solo resta saber si Toluca conseguirá su estrella 12 de Liga o si es Tigres el que se cuelga la novena.

    Horario y donde ver Toluca vs. Tigres, final de vuelta de la Liga MX

    • Cuándo es: El partido se disputará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez.
    • Horario: El juego inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.
    • Dónde ver: El encuentro lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, mientras en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
    Liga MX

