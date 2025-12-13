    Liga MX

    Los increíbles precios de reventa de la Final

    Los boletos del juego de vuelta de la final del Apertura 2025 se cotizan en precios exorbitantes.

    Por:
    TUDN
    Video ¡La reventa también hace su aparición en la Final de la Liga MX!

    Los precios de reventa de los boletos del partido de vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga MX se cotizan en cantidades exorbitantes reportó Javier Rojas, de TUDN, para Línea de Cuatro.

    Y es que, según reportó el periodista, oscilan entre los 16 mil y los 90 mil pesos.

    Incluso a pregunta expresa si era más fácil hacerse con un boleto para el Mundial o para la final, el reportero aseguró, "yo creo que por ahí se van, no hay que dejar de lado el México-Portugal", señaló y añadió, "los boletos se agotaron desde el martes, ya no había, en estos momentos solo a través de la reventa y oscilan entre los 16 mil y he encontrado casos que piden hasta 90 mil".

    Esto siempre atendiendo de que habrá gente que hará el viaje desde Monterrey y buscará un boleto para el partido: "Por la pasión que despiertan los Tigres y haciendo el viaje harán todo lo posible por entrar al estadio", explicó.

    Toluca y Tigres jugarán este domingo el partido de vuelta de la gran final en el Nemesio Diez. El duelo de ida finalizó con la mínima ventaja a favor de los universitarios con el gol de Ángel Correa.

    El partido iniciará a las 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y las 5:00 pm PT.

