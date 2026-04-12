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    Emilio Lara se precipita al foso que separa la cancha de las tribunas en La Corregidora

    El jugador del Necaxa sufrió una percance durante el encuentro de la Jornada 14 del Clausura 2026 ante Querétaro.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Querétaro vs. Necaxa: Emilio Lara tiene insólita caída en fosa del Estadio La Corregidora

    Emilio Lara corría por un balón al lado de Lucas Abascia a los 68 minutos del juego entre Querétaro y Necaxa. Intentó detener el balón de taquito sobre la línea de gol y no pudo frenarse por el movimiento. Cayó, entonces, a la fosa que separa el campo de La Corregidora de la tribuna.

    Unos segundos después salió como si nada de la zanja. Por fortuna, el jugador de Rayos y ex americanista, no se lesionó y pudo continuar el partido, pero la imagen causó angustia al momento de ocurrir porque el foso mide entre un metro y dos alrededor de la cancha.

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    Y pudo sufrir un p ercance más grave dependiendo de la manera de caer.

    Previo al juego y durante el mismo, llovió copiosamente, incluso cayó granizo, y ese espacio tenía agua de lluvia, lo que pudo ayudar en algo a amortiguar la caída.

    Lara ingresó al terreno de juego a los 54 minutos por Raúl Martínez Ruiz y poco pudo hacer para evitar la derrota 3-1 de Rayos ante Querétaro en juego de la Jornada 14 del Clausura 2026.

    Con esa victoria, Gallos alcanzó 15 unidades y está en el sitio 14 de la competencia, mientras Necaxa se quedó con 16 y está en el puesto 12.

    Por su parte, Emilio Lara, de 23 años y que juega de defensa, ha participado en 10 juego en el torneo, cuatro de ellos de titular. Ha jugado 569 minutos y recibido cuatro tarjetas amarillas.

    Video Resumen | ¡Rayos! Querétaro le complica Liguilla al Necaxa
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