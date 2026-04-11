Liga MX Querétaro vs. Necaxa EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Gallos y Rayos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡EN VIVO! Arranca el Querétaro vs. Necaxa de la J14 de la Liga MX AQUÍ

A falta de cuatro fechas para terminar la fase regular, ambos equipos no han podido dejar la parte baja de la tabla general, pero matemáticamente siguen con vida y sumar de a tres puntos puede dar un impulso para cerrar con todo la fase regular.

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Los Rayos se encuentran en una mejor posición al ubicarse en el puesto 11 con 16 puntos. Una victoria los podría catapultar momentáneamente hasta el sexto peldaño, junto a Club León.

Para Querétaro, el escenario es más complicado. Actualmente, el cuadro suma 12 unidades, producto de dos victorias, seis empates y cinco descalabros, para ubicarse en el sitio 16. Ganar no mete a los Gallos a zona de Liguilla, pero sí a la pelea por los últimos boletos.

Por eso la importancia de este choque, donde el empate sirve de poco y donde la victoria es el resultado más idóneo para ambos.

QUERÉTARO VS. NECAXA ACCIONES DEL PARTIDO

Todo está listo para el arranque del encuentro en la Fecha 14 del Clausura 2026 en el Estadio La Corregidora.

El dominio de los locales ya no es claro

(20' | 0-0) Necaxa ha nivelado las acciones. El dominio con el que inició Gallos Blancos ya no es tan marcado.

Atención médica en el campo

(3' | 0-0) Jhojan Julio Palaciosse de Gallos, queda tendido por una lesión en la pierna derecha. Por suerte se levanta por su propio pie.

Arrancan el encuentro en casa de Gallos Blancos