El insólito trato que hizo Pablo Barrera con Pumas para ir a Europa

Pablo Barrera, que está muy cerca del retiro, recordó varios de los mejores momentos de su carrera, entre ellos su salida al futbol de Europa donde estuvo en Inglaterra y España.

En entrevista en Failteson sin Censura, el extremo de 38 años recordó cómo se dio su salida al Viejo Continente y reveló el insólito trato que hizo con Pumas para poder ir al futbol inglés.

"Sí, sí. La verdad yo con Pumas, eso estuvo súper padre, porque yo terminaba contrato después del Mundial de Sudáfrica y yo hablé con Pumas y Jorge Berlanga, en ese momento mi representante, hablamos con Pumas y llegamos a un acuerdo de que me aumentaran el sueldo, firmara uno o dos años más de contrato solamente para el trámite que yo en tres o cuatro meses me iba a ir a Inglaterra", confesó.

" Entonces dijeron 'sí no pasa nada, ponemos un costo bajo para que te puedas ir'. O sea la verdad que me fue muy bien en Pumas a en ese momento que salí", agregó Barrera, quien jugó con el West Ham inglés y en el Real Zaragoza de España.

Pablito también opinó que en México se debe copiar lo que hacen en Estados Unidos para que sus jugadores puedan salir a Europa con mayor facilidad e incluso puso de ejemplo a Santiago Gimenez.

"Haciendo de repente los que tenemos cercanos que es Estados Unidos. Ellos a lo mejor no les dan el 100% del valor del jugador o de la carta y arreglan ahí un costo más bajo y ellos se quedan el 30%. Lo que hicieron con Santi Gimenez. Yo creo que eso se puede hacer con muchos jugadores de México pore que al final eso nos va a beneficiar en la Selección. Hoy en día eso es lo que nos hace falta, de repente sacar jugadores que tengan ese recorrido, ese nivel con el que te enfrentas en Europa que es totalmente diferente".

Barrera espera que Efraín Juárez siga como DT de Pumas

Pablo Barrera fue campeón de Liga MX con Pumas (Clausura 2009) y por ende conoce muy bien lo que necesita el club felino. Debido a eso piensa que Efraín Juárez debe seguir en el banquillo de los universitarios.

“Yo creo que sí porque para mí Efra, te vuelvo a repetir, él tiene las raíces de Pumas. Yo lo tuve, si tengo 20 años de carrera, 10 años estuve con él en muchos equipos y yo empezaba a ver en los últimos años él ya preparándose para un tema de entrenador. Entonces creo que sí tiene como esa raíz Puma de poder inyectarle a los jugadores en la cancha qué es lo que representa este escudo, qué es lo que tienen que poner en cada partido, más allá del resultado, pero de inicio es no dejar de luchar”, afirmó.

“Eso te piden en Pumas desde básicas. No dejar de luchar pase lo que pase y en base a eso se van a ir dando los resultados. Hoy no lo están acompañando, pero yo espero que el siguiente torneo o este última partido que tienen lo terminen de buena manera o no porque si no Gallos quedaría afuera (risas)”, puntualizó Barrera.

Además de su título en Liga MX con Pumas, Barrera también logró dos campoenatos con Cruz Azul: una Copa MX (Clausura 2013) y una Concacaf Champions League (2014). Con la Selección Mexicana, además, fue campeón de la Copa Oro en 2009 y 2011 y fue mundialista en Sudáfrica 2010.