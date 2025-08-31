El gol de Aaron Ramsey hizo llorar a todo Pumas, revela Efraín Juárez

Efraín Juárez reveló que el gol de Aaron Ramey con Pumas, para vencer al Atlas (1-0) en la Jornada 7 del Apertura 2025, hizo llorar a todo el vestidor universitario.

Al término del partido, en el que debutó JJ Macías con Pumas, Juárez destacó el agónico gol de Ramsey en el Estadio Olímpico Universitario en el tiempo de compensación (90+2').

“Me parece que es un gol muy bonito en todos los sentidos porque lo hace Ramsey, allá adentro (en el vestidor) había lágrimas de todos: de él, de los fisios, doctores, compañeros, porque fueron un par de meses complicados para todos, porque evolucionaba o no, había que cuidarlo”, expresó en rueda de prensa.

Juárez agregó: “Es con lo que me quedo de este partido, cómo fue a celebrar con todo el equipo, cómo se levantó toda la banca porque sabemos lo que cuesta, pero más allá de eso quién lo hizo”.

Aaron Ramsey llegó a la Liga MX con 34 años y después de una gran carrera en Europa en clubes como Arsenal, Juventus, Rangers, Niza y Cardiff.

El último gol de Ramsey había sido con el Cardiff el 16 de septiembre del 2023 en un partido contra el Swansea City en el Championship (segunda división de Inglaterra).

Ramsey ha marcado 80 goles en más de 500 partidos a nivel de clubes a lo largo de su carrera. Mientras que con la selección mayor de Gales registra 21 tantos en 86 encuentros.