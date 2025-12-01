    Liga MX

    El deseo navideño de Jesús Gallardo en Toluca: "Que Tigres elimine a Cruz Azul"

    El futbolista espera que la Final de Liga MX sea Toluca vs. Tigres para que pueda celebrar la Navidad.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video El deseo de Gallardo a Santa Claus: ¡Que Cruz Azul quede eliminado!

    Jesús Gallardo desea que Cruz Azul quede eliminado del Torneo Apertura 2025 para que la Final de Liga MX sea Toluca vs. Tigres y de esta manera pueda tener una Navidad tranquila junto a su familia.

    “¿La Final? Primero que nada, esperemos que lleguemos nosotros y después que ojalá Tigres elimine a Cruz Azul porque quiero pasar Navidad con mi familia, poder desvelarme un rato”, dijo entre risas Gallardo previo a las Semifinales entre Toluca y Monterrey.

    Cabe recordar que, si Cruz Azul elimina a Tigres, la Final de Liga MX se jugará en fechas muy cercanas a Navidad por su participación en la Copa Intercontinental de Catar 2025 donde debutará el próximo 10 de diciembre ante Flamengo.

    Sobre la Semifinal ante Rayados, Jesús Gallardo destacó que el partido de ida, que se disputará en el Estadio BBVA, será crucial en busca del bicampeonato de Liga MX.

    “Sabemos que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido, Tony (Mohamed) lo ha dicho mucho, pero sí se puede perder.

    “Entonces, a tratar de hacer un buen un buen partido allá, tratar de cerrar líneas y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos”, señaló el lateral del Toluca.

    Video ¿Peligra la semifinal? La verdadera razón por la que Alexis Vega no ha jugado

