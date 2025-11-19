    Futbol

    El ‘Corcho’ Rodríguez reconoce que no son favoritos ante América

    El defensa de Rayados asegura que inactividad de más de dos semanas no deberá afectarles porque se preparan a gran intensidad.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Jorge Rodríguez, Monterrey.
    Imagen Mexsport.
    Jorge Rodríguez, Monterrey.

    El cierre del torneo Apertura 2025 de Monterrey no fue el ideal para la institución regiomontana con dos derrotas y un empate en los últimos tres compromisos, sin embargo, ante América, en los Cuartos de Final se deberá corregir a pesar de no salir cómo favoritos. El defensa argentino de Rayados, Sergio 'Corcho' Rodríguez, habla al respecto:

    PUBLICIDAD

    “Sabemos lo que es América y los jugadores que tiene. Estos días estamos enfocados en nosotros, en corregir errores, trabajar y hacernos más fuertes. Pensamos en lo que debemos hacer y mejorar para el partido contra ellos”, destacó el ‘Corcho’ Rodríguez.

    Al hablar de cómo se encuentra el equipo para encarar la Liguilla, el defensa argentino comentó que se encuentran bien. “No sé lo que escuchan o inventan ustedes, es normal que haya charlas después de perder 3-0, para ver qué está pasando y qué estamos haciendo mal”, agregó.

    El técnico Doménec Torrent les ha pedido a todos sus jugadores que limpien su cabeza, que se olviden del torneo, porque la Liguilla es algo nuevo y arranca de cero. “Hemos trabajado mucho lo que nos ha lastimado últimamente y lo que nos ha costado, sobre todo tácticamente”.

    Finalmente, el futbolista de Rayados aseguró estar muy contento con la renovación de dos años, que le dio el Monterrey.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Mateusz Bogusz cambia de agente y tiene ofertas para dejar a Cruz Azul

    Mateusz Bogusz cambia de agente y tiene ofertas para dejar a Cruz Azul

    1 min
    Esteban Solari le dedica palabras a Pumas en su presentación con Pachuca

    Esteban Solari le dedica palabras a Pumas en su presentación con Pachuca

    1 min
    Monterrey rendirá homenaje a uno de sus grandes goleadores frente al América

    Monterrey rendirá homenaje a uno de sus grandes goleadores frente al América

    1 min
    Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mexicano detenido por caso de violencia familiar

    Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mexicano detenido por caso de violencia familiar

    1 min
    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    Relacionados:
    FutbolMonterreyJorge Rodríguez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX