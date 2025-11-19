El cierre del torneo Apertura 2025 de Monterrey no fue el ideal para la institución regiomontana con dos derrotas y un empate en los últimos tres compromisos, sin embargo, ante América, en los Cuartos de Final se deberá corregir a pesar de no salir cómo favoritos. El defensa argentino de Rayados, Sergio 'Corcho' Rodríguez, habla al respecto:

“Sabemos lo que es América y los jugadores que tiene. Estos días estamos enfocados en nosotros, en corregir errores, trabajar y hacernos más fuertes. Pensamos en lo que debemos hacer y mejorar para el partido contra ellos”, destacó el ‘Corcho’ Rodríguez.

Al hablar de cómo se encuentra el equipo para encarar la Liguilla, el defensa argentino comentó que se encuentran bien. “No sé lo que escuchan o inventan ustedes, es normal que haya charlas después de perder 3-0, para ver qué está pasando y qué estamos haciendo mal”, agregó.

El técnico Doménec Torrent les ha pedido a todos sus jugadores que limpien su cabeza, que se olviden del torneo, porque la Liguilla es algo nuevo y arranca de cero. “Hemos trabajado mucho lo que nos ha lastimado últimamente y lo que nos ha costado, sobre todo tácticamente”.