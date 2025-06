"Te vas a reír, hace algunos días se retiró, pero le hablé hace 10 días y le digo, ‘te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México’ , me contestó algo muy bonito y al final me dijo, ‘me voy a retirar’", detalla Juárez sobre el acercamiento que tuvo.

El mandamás de Pumas añadió el conmovedor mensaje de Carlos Vela si no hubiera optado por colgar los botines.

"Después me escribió algo personal, ‘si hubieran pasado otras circunstancias me habría encantado que me dirigieras’.