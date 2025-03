“No, hombre. Imagínate si pensara con la cabeza, a lo mejor no estoy aquí (risas). No, hombre. ¿Cómo qué no? Soy el primero en creer o no estuviera aquí. Y la realidad es que se puede competirle a quien sea, a quien sea en circunstancias de igualdad porque, pues tampoco somos un equipo, eso también hay que reconocerlo, que tiene tres o cuatro jugadores por posición de la misma calidad. Entendiendo eso, en circunstancias de igualdad, claro que podemos competir”, afirmó el DT mexicano.