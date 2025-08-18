    Pumas UNAM

    Efraín Juárez le responde a Mohamed y le presume su logro en Pumas

    El técnico de Pumas no se quedó callado sobre las declaraciones del estratega del Toluca.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Efraín Juárez le respondió a Mohamed.
    Imagen Getty Images
    Efraín Juárez le respondió a Mohamed.

    Efraín Juárez no se quedó callado y le respondió a Antonio ‘Turco’ Mohamed luego de que recordara que él, cuando dirigía a Pumas, llegó a Semifinales con menos presupuesto del que hoy tiene Efraín.

    PUBLICIDAD

    Tras las declaraciones del Turco, después del empate 1-1 entre Toluca y Pumas en la Jornada 5, Juárez subió una historia en Instagram con una foto de él levantando el título de Liga MX cuando era jugador de Pumas con el texto “en este club solo vale ser campeón”.

    Cabe recordar que, Efraín Juárez fue campeón con Pumas en el Clausura 2009 tras vencer a Pachuca en la Final con marcador global de 3-2.

    ¿Qué dijo ‘Turco’ Mohamed sobre Pumas?

    Estas fueron las declaraciones de Mohamed después de que Efraín Juárez insinuara que Toluca era favorito por el plantel que tiene.

    "Es futbol, puede pasar... a veces nos da un poco más de bronca porque Efraín (Juárez) dijo recién que teníamos más presupuesto nosotros, puede ser por ahí.

    "A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a Semifinal con un presupuesto más escueto del que tienen ahora, entonces, no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar, cada uno juega como puedo o quiere”.

    Mohamed quiere volver a enfrentar a Juárez en la Liguilla: "Falta mucho camino por recorrer, me parece que nos encontraremos más adelante porque Pumas puede estar en la Fiesta Grande, tiene buen equipo y buen funcionamiento".

    Video El dardo de Mohamed a Efraín Juárez tras declaraciones sobre su plantilla

    Más sobre Pumas UNAM

    2:06
    ¡Imperdible! Horarios y dónde ver el Pumas vs Puebla en la Jornada 6

    ¡Imperdible! Horarios y dónde ver el Pumas vs Puebla en la Jornada 6

    1 min
    Antonio Mohamed recuerda a Efraín Juárez su épica en Pumas con poco dinero

    Antonio Mohamed recuerda a Efraín Juárez su épica en Pumas con poco dinero

    2:40
    Efraín Juárez está orgulloso de su equipo: “Meten y corren”

    Efraín Juárez está orgulloso de su equipo: “Meten y corren”

    1 min
    Toluca vs. Pumas, resumen, goles del partido de la jornada 5 de Liga MX

    Toluca vs. Pumas, resumen, goles del partido de la jornada 5 de Liga MX

    1 min
    Pumas cierra fichaje de Alan Medina con Querétaro para el Apertura 2025

    Pumas cierra fichaje de Alan Medina con Querétaro para el Apertura 2025

    Relacionados:
    Pumas UNAMEfraín JuárezTolucaAntonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD