Efraín Juárez no se quedó callado y le respondió a Antonio ‘Turco’ Mohamed luego de que recordara que él, cuando dirigía a Pumas, llegó a Semifinales con menos presupuesto del que hoy tiene Efraín.

Tras las declaraciones del Turco, después del empate 1-1 entre Toluca y Pumas en la Jornada 5, Juárez subió una historia en Instagram con una foto de él levantando el título de Liga MX cuando era jugador de Pumas con el texto “en este club solo vale ser campeón”.

Cabe recordar que, Efraín Juárez fue campeón con Pumas en el Clausura 2009 tras vencer a Pachuca en la Final con marcador global de 3-2.

¿Qué dijo ‘Turco’ Mohamed sobre Pumas?

Estas fueron las declaraciones de Mohamed después de que Efraín Juárez insinuara que Toluca era favorito por el plantel que tiene.

"Es futbol, puede pasar... a veces nos da un poco más de bronca porque Efraín (Juárez) dijo recién que teníamos más presupuesto nosotros, puede ser por ahí.

"A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a Semifinal con un presupuesto más escueto del que tienen ahora, entonces, no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar, cada uno juega como puedo o quiere”.

Mohamed quiere volver a enfrentar a Juárez en la Liguilla: "Falta mucho camino por recorrer, me parece que nos encontraremos más adelante porque Pumas puede estar en la Fiesta Grande, tiene buen equipo y buen funcionamiento".