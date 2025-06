Ante los rumores en los últimos días se le cuestionó acerca de la llegada de Alan Mozo proveniente de Chivas , un rumor que no negó pero tampoco confirmó, pues se encuentra en su etapa de análisis.

“Puede ser una oportunidad para nosotros, un futbolista de una intensidad, se muestra dinámico. Pero no me gustaría pronunciarme. Me preguntas por él, te puedo contestar por todos los futbolistas de la liga. Primero evaluaremos bien cómo estamos nosotros.