Cruz Azul vs. Querétaro acabó en empate en un partido que dejó golazos de por medio además de un par de expulsiones, uno por bando, para que dividieran puntos dentro de la Jornada Doble, Fecha 10, de la Liga MX Apertura 2025.

José Paradela abrió la cuenta con un golazo sobre el minuto 14 a pase de Luka Romero, que para el segundo tiempo se fue expulsado tras una imprudente barrida sobre Francisco Venegas.

Fue dentro del primer tiempo que el uruguayo Santiago Homenchenko que marcó un doblete, ambos golazos, primero sobre el minuto 20 tras un tiro de esquina que llegó a segundo poste para el empate parcial.

Sobre el 35’, Homenchenko sacó un disparo desde atrás de la media cancha para sorprender a Kevin Mier, quien quedó lampareado por el disparo y permitió la remontada parcial de 1-2.

Ángel Sepúlveda entró en el segundo tiempo para dar empuje ofensivo a los celestes, aunque incluso sembró tensión tras doblarse de manera escabrosa el tobillo, aunque no pasó a mayores para su fortuna.

Fue al 62 que se dio la primera expulsión del partido para Jhojan Julio Palacios tras una barrida por detrás sobre Willer Ditta y que dejó a Gallos con 10 jugadores pero sólo por poco más de 10 minutos, pues luego vendría la expulsión de Luka Romero.

Gabriel ‘Toro’ Fernández fue el que evitó el ridículo de Cruz Azul con su gol en remate dentro del área sobre el 83’, también impidió que La Máquina perdiera el invicto en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y evitara así la primera derrota ante Gallos después de una seguidilla de tres victorias.

Toro salió de cambio al 87 por Faravelli en un juego que tuvo 14 minutos de compensación por parte de la árbitra central Karen Hernández, aunque la pizarra no volvió a moverse, pues los jugadores comenzaron a resentirse físicamente y los acalambres comenzaron a aparecer en varios sectores del campo.

Con este empate, Cruz Azul llegó a 24 puntos para mantenerse como líder de la Liga MX Apertura 2025 a espera de que Monterrey jugara ante Toluca más tarde en el Estadio Nemesio Diez; Querétaro llegó a ocho puntos y fue décimo quinto parcial.