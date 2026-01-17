Liga MX Domenec Torrent sobre el futuro de Berterame: "Tendrán que dejar mucha lana" El estratega aseguró que el delantero es muy importante para Rayados tras el interés del Inter.

Video Torrent confiesa sentir en futuro de Berterame instantes después de que todo estallara

Después de que se diera a conocer de la posible salida de Germán Berterame de Rayados de Monterrey para sumarse al Inter Miami, Domenec Torrent habló al respecto y señaló que si se lo quieren llevar tienen que dejar mucho dinero al equipo.

En conferencia de prensa tras la goleada sobre Mazatlán, el estratega de Monterrey indicó que dejará en manos de la directiva el futuro del atacante.

“Berterame cada año tiene ofertas, esto es un tema que maneja la directiva si se fuera nos tendrían que dejar mucha lana para poder firmar a otro”

“El equipo que lo quiera sabe que Rayados no lo pondrá fácil… el tiene un precio y hay cláusulas. Estoy enfocado en mejorar el equipo él (Berterame) está entrenando muy bien, marcó hoy y entonces estoy feliz de que es un chico muy comprometido”

“Yo siempre he sido muy reacio a una vez se empieza la competición, que haya cambios. no entiendo porque pasan estas cosas, te pueden pasar o al revés o nosotros… Reitero, estoy feliz con él y el plantel y esto lo dejo en manos de la directiva y sabemos que Berterame es un jugador muy importante para nosotros”, aseguró Domenec Torrent

De acuerdo con información de Diego Medina, reportero de TUD, el Inter Miami pagará la cláusula de rescisión de Berterame de aproximadamente 15 millones de dólares para jugar en la MLS la próxima campaña.