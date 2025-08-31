Diego Cocca no sale a rueda de prensa debido a inundación en Olímpico Universitario
El técnico de Atlas no da conferencia tras partido ante Pumas debido a inundación de la sala de prensa en Ciudad Universitaria.
La victoria de Pumas con gol de último minuto de Aaron Ramsey 1-0 sobre Atlas, inundó de lágrimas al equipo felino, aunque eso no fue lo único que terminó anegado una vez que finalizó el encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX.
Si bien nunca se detuvo el encuentro entre Auriazules y Rojinegros, el diluvio que cayó sobre la cancha de Ciudad Universitaria fue épica, lo que provocó no solamente grandes encharcamientos sobre el terreno de juego, sino la inundación de varias partes del inmueble.
Fueron varios los lugares que se llenaron de agua de lluvia en el Olímpico Universitario, pero uno que provocó consecuencias, fue el del pasillo que conduce a la sala de prensa, ya que derivado de la enorme cantidad que se filtró, el técnico del Atlas, Diego Cocca, no pudo dar su conferencia de prensa habitual post partido.
Aunque a diferencia de las conferencias previas que no son obligatorias, la de despues del cotejo debe hcerse siempre, en esta ocasión las condiciones climáticas y de las instalaciones de la sala de prensa del Estadio de Ciudad Universitaria no lo permitieron, por lo que no se espera una sanción para el estratega rojinegro.