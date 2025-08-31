La victoria de Pumas con gol de último minuto de Aaron Ramsey 1-0 sobre Atlas, inundó de lágrimas al equipo felino, aunque eso no fue lo único que terminó anegado una vez que finalizó el encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX.

Si bien nunca se detuvo el encuentro entre Auriazules y Rojinegros, el diluvio que cayó sobre la cancha de Ciudad Universitaria fue épica, lo que provocó no solamente grandes encharcamientos sobre el terreno de juego, sino la inundación de varias partes del inmueble.

Fueron varios los lugares que se llenaron de agua de lluvia en el Olímpico Universitario, pero uno que provocó consecuencias, fue el del pasillo que conduce a la sala de prensa, ya que derivado de la enorme cantidad que se filtró, el técnico del Atlas, Diego Cocca, no pudo dar su conferencia de prensa habitual post partido.