    Antonio Carlos Santos llena de elogios a Allan Saint-Maximin

    Una de las leyendas del América se pronunció sobre el fichaje estrella de las Águilas.

    Raúl Martínez.
    Uno de los máximos referentes del americanismo, Antonio Carlos Santos, le dio el visto bueno a la llegada de Allan Saint-Maximin al América.

    El exfutbolista de las Águilas consideró que el francés ha demostrado tener compromiso, algo que no se ve mucho con los extranjeros.

    Es muy temprano, pero lo más importante es el compromiso que está teniendo con el equipo, porque hoy en día la mayoría de los extranjeros que vienen no tienen compromiso y con Maximin nosotros estamos viendo una cosa diferente. El tipo viene a jugar futbol a divertirse cosa que en sus equipos pasados no había hecho

    “Lo más importante para mí es el compromiso que está demostrando dentro del equipo… me parece que es un buen jugador y al final del día empezar con el pie derecho siempre le ayudará, ojalá no baje el ritmo para que le de alegría al América”, indicó Carlos Santos.

    Por otra parte, Antonio Carlos Santos, aseguró que para el clásico ante Chivas André Saint-Maximin deber ser titular con América.

    “Yo desde el principio (tiene que jugar) si veo que el tipo tiene ganas pues hay que meterlo, n o debemos de guardar a los buenos jugadores. Ya tiene el merecimiento para poder iniciar el partido”, indicó.

    Antonio Carlos Santos es uno de los máximos referentes del histórico América de los ochenta al ganar dos títulos de liga y dos campeón de campeones.

    Por su parte, Allan Saint-Maximin suma ya dos goles en dos partidos con las Águilas y poco a poco se está ganando el cariño de la afición.

