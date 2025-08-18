    Javier Hernández

    Detallan que Chicharito usa el arquetipo de payaso para seguir 'visible'

    Marisol Díaz, psicóloga deportiva, afirma que el atacante de Chivas hizo polémicas declaraciones para no perder vigencia.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Marisol Díaz, psicóloga deportiva, habló sobre las polémicas declaraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández hace unos días y por las cuales ha sido duramente criticado.

    En Faitelson Sin Censura, Marisol afirma que el atacante de Chivas hizo polémicas declaraciones para no perder vigencia.

    Por supuesto (que lo hizo por no perder vigencia) ¿Por qué? Porque se viene un declive de su rendimiento deportivo y vamos a citar a un psicoanalista, Carl John, que le habla de los arquetipos. Dentro de estos arquetipos está el arquetipo de payaso ¿Qué sucede con el arquetipo de payaso? Hay un liderazgo, pero cuando ya no sé potenciar mi liderazgo a qué recurro, a la broma, a la mofa para seguir teniendo este foco atencional”, dijo.

    “¿Y qué sucede?, ¿Cuál es la sombra que tiene él? Una inseguridad, una frustración porque no estoy logrando, no estoy concretando el éxito al que yo estaba acostumbrado. Estamos hablando en Europa y su efectividad de goles era increíble”, agregó la psicóloga.

    La especialista cuestionó que el delantero del Rebaño Sagrado puede estar utilizando el tema de las lesiones para no aceptar una baja en su rendimiento.

    “Estamos hablando de las lesiones ¿Qué tanto sí fue lesión y qué tanto es la lesión mental que lo estoy usando como un escudo para no aceptar y asumir que hoy su rendimiento vino en un declive? Y en este arquetipo que hoy estoy citando no hay una responsabilidad afectiva", concluyó.

