Video Integrante de Gorillaz luce los colores de Chivas en concierto

En el marco del cierre del Festival Internacional Cervantino 2025, el cantante británico Damon Albarn se puso la gorra de Chivas y cantó junto al grupo África Express.

El integrante del famoso Grupo Gorillaz se encontró un muñeco de la Selección Mexicana junto a la gorra de Club Guadalajara cuando se sentó al piano y no dudo en usarla.

Además, Albarn se enfundó en la bandera de México, luego de que una persona en el público se la hiciera llegar hasta el escenario.

Esto se volvió viral en las redes sociales gracias que la cuenta oficial de Chivas en X retomará las imágenes, junto a tres fotos colocaron la leyenda, “ De Reino Unido hasta México, se sabe. Damon Albarn con la gorra del Rebaño”.

Club Guadalajara se prepara para enfrentar a Pachuca en la Jornada 16 del Apertura 2025, duelo en el que buscan acercarse a la clasificación directa a la Liguilla del torneo mexicano.