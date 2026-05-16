Liga MX Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX El Rebaño Sagrado recibe en el Estadio Jalisco a La Máquina en busca de la Final de la Liga MX. ¡No te lo pierdas!

Video ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final de Liga MX Clausura 2026?

En el inicio de la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX, Chivas regresa a su antigua casa, el Estadio Jalisco, para recibir al Cruz Azul en busca de la Final del Torneo Clausura 2026.

En el primer duelo, disputado en el Estadio Banorte, quedaron empatados 2-2 con tantos de Charly Rodríguez y Christian Ebere por parte de los cementeros; mientras que los Rojiblancos anotaron con tantos de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda.

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Con este marcador Chivas clasificaría a la Final del Futbol Mexicano por mejor posición en la tabla; mientras que Cruz Azul está obligado a ganar, por cualquier marcador, si quiere avanzar al partido por el título de la Liga MX.

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Sin embargo la respuesta fue inmediata, dos minutos después Omar Govea le pegó desde afuera del área pegado al poste y dejó sin oportunidad a Kevin Mier para poner el 1-1 en la pizarra y el 3-3 en el global.