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    Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    El Rebaño Sagrado recibe en el Estadio Jalisco a La Máquina en busca de la Final de la Liga MX. ¡No te lo pierdas!

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final de Liga MX Clausura 2026?

    En el inicio de la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX, Chivas regresa a su antigua casa, el Estadio Jalisco, para recibir al Cruz Azul en busca de la Final del Torneo Clausura 2026.

    En el primer duelo, disputado en el Estadio Banorte, quedaron empatados 2-2 con tantos de Charly Rodríguez y Christian Ebere por parte de los cementeros; mientras que los Rojiblancos anotaron con tantos de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda.

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    Con este marcador Chivas clasificaría a la Final del Futbol Mexicano por mejor posición en la tabla; mientras que Cruz Azul está obligado a ganar, por cualquier marcador, si quiere avanzar al partido por el título de la Liga MX.

    LAS MEJORES ACCIONES DE CHIVAS VS. CRUZ AZUL

    GOL DE CHIVAS
    Sin embargo la respuesta fue inmediata, dos minutos después Omar Govea le pegó desde afuera del área pegado al poste y dejó sin oportunidad a Kevin Mier para poner el 1-1 en la pizarra y el 3-3 en el global.

    GOL DE CRUZ AZUL
    Apenas transcurría el minuto 6 del encuentro, cuando Jeremy Márquez encontró un balón en los linderos del área, sin pensarlo mucho le pegó con gran potencia y lo mandó al fondo para el 1-0 de Cruz Azul.

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